Бронницы, Московская область, 15 ноября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Раменский суд Московской области арестовал первого замглавы администрации городского округа Бронницы Михаила Батурина по делу о получении взятки суммой в 9 млн рублей.

Sergey Petrov/Global Look Press

Решение судья принял в четверг, 14 ноября. Ходатайство следователя было удовлетворено.

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ)», — указано в карточке дела.

Как сообщало ИА Регнум, Батурин был задержан 13 ноября. Установлено, что он потребовал у подрядчика заплатить 5% от контракта суммой более 158 млн рублей за протекцию работ по благоустройству парка в районе озера Бельское. Объём работ в итоге не соответствовал техническому заданию к контракту, при этом документы о принятии были подписаны. В результате бюджету был причинён ущерб на сумму более 7,4 млн рублей.

В тот же день появилась информация о втором фигуранте дела — заместителе главы городского округа Бронницы. Правоохранители устанавливают его местонахождение.