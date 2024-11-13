Бронницы, Московская область, 13 ноября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Правоохранительные органы обнаружили в деле о даче взятки в 9 млн рублей чиновникам в подмосковных Бронницах второго фигуранта и устанавливают его местонахождение. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

РИА Новости/Александр Кряжев

«По имеющимся данным, в период с сентября 2021 года по апрель 2023 года, первый заместитель и заместитель главы городского округа Бронницы получили взятку в сумме около 9 млн рублей от представителя компании», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

По данным следствия, в июле 2021 года между администрацией Бронниц и производственно-технической компанией в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» был заключен контракт по благоустройству территорий парка более чем на 158 млн рублей. После подписания всех документов замглавы города потребовал от представителя компании взятку в размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ. Общая сумма взятки составила не менее 9 млн рублей.

Первый заместитель главы городского округа был задержан в среду, 13 ноября. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Местонахождение второго фигуранта сейчас устанавливают. Дело находится на контроле Раменской городской прокуратуры.

Как передавало ИА Регнум 11 ноября, суд арестовал бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан Халида Нурмагомедова по подозрению в получении взятки в размере 60 млн рублей. По версии следствия, незаконное вознаграждение экс-чиновник получал в период с 2013 по 2023 год от руководителя коммерческой организации. За взятки замминистра обещал ему содействие в заключении госконтрактов на проведение ремонта на ведомственных объектах. Всего Минобразования республики заключило с этой фирмой 15 контрактов на общую сумму более 160 млн рублей.