Москва, 15 ноября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль врезался в трамвай с пассажирами в районе московской станции метро «Войковская». Видео с аварией 15 ноября появилось в соцсетях.

Кадр из видео

На опубликованных с места происшествия кадрах люди выбираются из салона трамвая через разбитые окна, помогая друг другу. КамАз оранжевого цвета стоит на трамвайных путях, по которым разбросаны детали машины. У него повреждена кабина.

С левой стороны трамвая рядом с кабиной машиниста видны следы столкновения — оранжевая краска и царапины. Информации о пострадавших не сообщается.

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