Москва, 6 октября, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» на выезде из Москвы попал в ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом 6 октября сообщил телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу «жёлто-синих».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Один из автобусов попал в небольшое ДТП на МКАДе по пути в Ростов-на-Дону», — говорится в сообщении.

По уточнённой информации, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время «жёлто-синие» возвращаются в Ростов-на-Дону.

Накануне «Ростов» в выездном матче потерпел поражение от «Спартака» в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0, забитыми мячами отметились ямайский нападающий Шамар Николсон (34’ Кристофер Мартинс Перейра, 45+1’ Эсекьель Барко) и российский полузащитник Наиль Умяров (29’).

Как передавало ИА Регнум, 12 мая в результате ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края в возрасте 43 лет погиб чемпион России по триатлону, участник Олимпийских игр в Афинах (2004) и Пекине (2008) Игорь Сысоев. Управляя электромобилем Voyah, он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Sitrak. Спортсмен скончался до приезда скорой.