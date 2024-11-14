Москва, 14 ноября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы пять человек получили травмы в результате столкновения электробуса с деревом. Об этом 14 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Petrov Sergey/Global Look Press

ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе. На место инцидента прибыли экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября электробус попал в ДТП на Преображенской площади в Москве. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил выезд с проезжей части. В аварии никто не пострадал.

В июне электробус врезался в столб и перевернулся на востоке Москвы. ДТП случилось на Лухмановской улице. Пассажиров в электробусе не было, пострадал только водитель.