Париж, 15 ноября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США его оппоненты из НАТО могут начать интересоваться ядерной программой Украины. Такое мнение высказал французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Серегй Корсун ИА Регнум

«Легко представить, как злейшие ястребы НАТО, подавленные победой Трампа, пишут этот доклад (об украинской ядерной бомбе. — Прим. ред)», — написал он 14 ноября в своём аккаунте на платформе X (бывш. Twitter).

Так Филиппо прокомментировал недавно появившиеся в западной прессе заявления о способности Украины разработать собственное ядерное оружие.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября британская газета The Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что киевский режим в состоянии создать «грязную» ядерную бомбу в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Украине после прихода к власти. По данным газеты, Киев может изготовить бомбу из плутония, полученного в процессе отработки топливных стержней ядерных реакторов.

МИД Украины в свою очередь опровергает информацию The Times.

17 октября немецкая газета Bild написала, что Украина за несколько недель якобы может создать ядерное оружие для применения против РФ. По утверждению автора публикации, у Киева якобы есть необходимые для этого материалы и знания. Днём позже президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС заявил, что рассуждения о якобы возможности создания Украиной ядерного оружия являются провокацией. Путин подчеркнул, что российская сторона будет соответствующим образом реагировать на любой шаг в этом направлении.