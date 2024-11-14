Париж, 15 ноября, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Во Франции завершилась подготовка 2,3 тыс. украинских военных, которые сформируют бригаду «Анна Киевская» (названа в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери великого князя киевского Ярослава Мудрого) с французским вооружением. Об этом 14 ноября сообщил глава минобороны Франции Себастьен Лекорню.

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«На востоке Франции завершается подготовка бригады «Анна Киевская». Президент Франции взял на себя обязательство: наши войска обучают и оснащают украинскую бригаду», — написал министр в соцсети X (бывшая Twitter).

На последние учения украинских военных Лекорню приехал лично с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября Лекорню заявил, что Франция намерена продолжать обучение военных ВСУ. Лекорню уточнил, что в данный момент Франция обучает около 2,3 тыс. военных ВСУ в восточном регионе Гранд-Эст, при этом киевскому режиму, по его утверждению, необходимо «формировать около десятка новых бригад».

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 октября опубликовал видео подготовки французскими военными инструкторами бригады ВСУ «Анна Киевская». На них запечатлено, как украинские боевики проходят тактико-огневую подготовку, а также проводят учения по стрельбе и управлению артиллерийским вооружением.

В Еврокомиссии 17 октября заявили, что страны Евросоюза с ноября 2022 года на своей территории обучили уже около 60 тыс. боевиков ВСУ. Уточнялось, что к концу зимы объединение намерено подготовить ещё 15 тыс. украинских бойцов.