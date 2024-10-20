Париж, 20 октября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Франция намерена продолжать обучение боевиков украинских формирований. Об этом 20 октября заявил французский министр вооружённых сил Себастьян Лекорню.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У меня есть такое намерение, я над этим работаю», — рассказал он в интервью газете La Tribune Dimanche.

По словам министра, французской стороне нужно быть в состоянии обучать украинских бойцов, призванных в бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская» (названа в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери великого князя киевского Ярослава Мудрого).

Лекорню уточнил, что в данный момент Франция обучает около 2,3 тыс. боевиков ВСУ в восточном регионе Гранд-Эст, при этом киевскому режиму, по его утверждению, необходимо «формировать около десятка новых бригад».

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 10 октября опубликовал видео подготовки французскими военными инструкторами бригады ВСУ «Анна Киевская». На них запечатлено, как украинские боевики проходят тактико-огневую подготовку, а также проводят учения по стрельбе и управлению артиллерийским вооружением.

В Еврокомиссии 17 октября заявили, что страны Евросоюза с ноября 2022 года на своей территории обучили уже около 60 тыс. боевиков ВСУ. Уточнялось, что к концу зимы объединение намерено подготовить ещё 15 тыс. украинских бойцов.