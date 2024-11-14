Москва, 14 ноября, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Крупные производители молока вернули цены на свою продукцию на прежний уровень после того, как Генпрокуратура РФ начала проводить проверку причин подорожания. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

РИА Новости/Александр Кряжев

Проверка была организована на заводах «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и ряде других. Генпрокуратура установила, что цены были увеличены необоснованно.

«До завершения проверки переработчики продукции <…> сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов заявил, что в России по итогам ожидается рост спроса на большинство видов молочной продукции на 5% в сравнении с прошлым годом. Реже покупают только сырные продукты и кефир, а по всем остальным категориям продажи растут.

К середине октября в России цены на сливочное масло в России с начала года в среднем выросли на 20% с начала года. Гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий в беседе с ИА Регнум 23 октября заявил, что это связано с ростом цен на его производство. По данным цены на молоко на тот момент достигли исторического максимума.