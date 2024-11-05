Москва, 5 ноября, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Потребление молока среди россиян растёт примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, такое положение дел связано с ростом доходов населения, заявил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артём Белов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Рост потребления за восемь месяцев составил около 5%. Растут практически все основные категории. Падают у нас по сути только сырные продукты и кефир, но кефир традиционная категория, она падает последние пять-шесть лет. По всем остальным категориям наблюдается достаточно серьёзный рост потребления», — сказал он.

По его словам, ситуация, при которой спрос на молочную продукцию в стране растёт быстрее предложения, наблюдается в последние два года, а такое положение дел связано с ростом реально располагаемых доходов населения, что напрямую сказывается на росте спроса.

Белов уточнил, что объёмы производства молочной продукции увеличатся только на 2%, не успевая за рекордным спросом, однако отставание поможет нагнать импорт, в первую очередь, из Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, Россия увеличит производство мяса, рыбы, молока, а также получит хороший урожай зерна, овощей и фруктов. Страна нарастит производство мяса, молока, рыбы. Российские аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия, отметил в октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин.