Москва, 23 октября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Наблюдаемое повышение цен на сливочное масло — результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания и рост спроса на продукцию, рассказал в беседе с ИА Регнум генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.

Global Look Press

Специалист и глава союза, в который входят 24 производителя «молочки», напомнил, что в прошлом году цены на масло выросли всего на 3,5%. Однако себестоимость производства растёт по всей цепочке от сырья до переработки. Выросла и заработная плата сотрудников, затраты на сырье — цены на молоко сейчас на историческом максимуме.

«Однако стоимость сливочного масла при этом увеличилась во всём мире. Это связано с общим восстановлением спроса и реабилитацией молочных жиров, в том числе в кондитерском производстве. Например, в Европе сливочное масло подорожало более чем на 70% в пересчёте на наш курс», — объяснил эксперт.

Синецкий заверил, что дефицита сливочного масла в России нет, напротив, люди под давлением слухов о якобы дальнейшем росте цен и грядущем дефиците перед праздниками стараются запастись впрок. Кроме того, вырос спрос и у кондитерской отрасли.

«Думаю, именно с этим и связан отказ ряда компаний одномоментно нарастить объемы своего производства для поставок в торговые сети. Тем более, что торговые сети также очень неохотно соглашаются на повышение цен», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что на фоне ажиотажа начала набирать обороты продажа различного контрафакта в Сети. В этой ситуации, по мнению Синецкого, нужна оперативная реакция правоохранительных органов.

Вопрос с ценами на сливочное масло, уверен глава союза, решится как только «остынет информационный фон» и люди успокоятся.

«Расти дальше некуда. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы цены на опт поднять. На опте цена выросла и устоялась. Дальнейшего роста пока нет», — добавил он.

Схожее мнение выразил генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Лосев. Он указал, что в настоящее время наблюдается увеличение спроса на сливочное масло. И только за последние две недели спрос вырос на 5-7%. По компании «Молвест» рост продаж в данной категории с начала года составляет 5%, при этом продажи по федеральным сетям увеличились более 10%.

«Мы производим масло только из свежих сливок и в данный момент не фиксируем дефицита сырья. Некоторые проблемы могут наблюдаться у тех, кто фасует масло, приобретая его в опте у производителей. Мы прогнозируем, что спрос на сливочное масло в ближайшее время будет увеличиваться, что обусловлено ростом доходов населения», — сказал он.

Лосев также добавил, что компания способна обеспечить рост производства ещё на 10% до конца года.

Несколько дней назад Росстат опубликовал данные, согласно которым цены на сливочное масло в России выросли с начала года почти на 20%. Кроме того, в середине октября появились сообщения, что крупные производители сокращают выпуск продукции или вовсе приостанавливают отгрузку. В Минсельхозе заверили, что дефицита нет. По информации министерства, рост цен связан в том числе со значительным увеличением потребления молочной продукции, а также ростом производства продуктов с использованием сливочного масла.

На ситуацию уже отреагировали в правительтсве. Вице-премьер Дмитрий Патрушев подчеркнул, что власти будут контролировать происходящее с ценами на сливочное масло. Для стабилизации цен активизировали импорт из ряда стран. Кроме того, предприняты меры для поддержки отечественной молочной отрасли: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг, КАПЕКСы и меры в рамках «объединённой» субсидии.