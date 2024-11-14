Ереван, 14 ноября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении 14 ноября Никол Пашинян сбрил бороду и показал свой новый имидж.

Кадр из видео

Видео с гладко выбритым подбородком политик выложил на своей странице в Instagram (продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). На записи Пашинян выходит, предположительно, из ванной комнаты, вытирает лицо белым полотенцем и уверенно подмигивает в камеру.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Пашинян заявил, что коллективное подсознание армянского народа является «антигосударственным». Для армян, по мнению премьера, естественно стремление «избавиться даже от собственноручно созданного государства» — из-за того, что на протяжении многих веков они жили под управлением внешних держав.

Ранее в октябре Пашинян заявил, что армянский коньяк следует называть не коньяком, а бренди. Он отметил, что название «коньяк» является нематериальной ценностью Франции, равно как и название «шампанское», поскольку изначально оба слова указывали не на вид напитка, а на регион его происхождения. Присвоение же чужой ценности Пашинян считает «несолидным», и поэтому, на его взгляд, даже «дома и в семье» коньяк следует называть бренди.