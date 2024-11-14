Ереван, 14 ноября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Коллективное подсознание армянского народа является «антигосударственным». К такому выводу 14 ноября пришёл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Kay Nietfeld/Global Look Press Никол Пашинян

«Наше коллективное социальное мышление, иными словами — наше подсознание, антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология, генетика нашей социальной психологии по существу сформировалась, когда мы были колонией, подданными», — заявил он во время выступления в парламенте.

Для армян, по мнению премьера, естественно стремление «избавиться даже от собственноручно созданного государства» — из-за того, что на протяжении многих веков они жили под управлением внешних держав.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре Пашинян заявил, что армянский коньяк следует называть не коньяком, а бренди. Он отметил, что название «коньяк» является нематериальной ценностью Франции, равно как и название «шампанское», поскольку изначально оба слова указывали не на вид напитка, а на регион его происхождения. Присвоение же чужой ценности Пашинян считает «несолидным» — и поэтому, на его взгляд, даже «дома и в семье» коньяк следует называть бренди.