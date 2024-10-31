Ереван, 31 октября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Армянский коньяк следует называть не коньяком, а бренди. Такое мнение 31 октября выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Политик отметил, что название «коньяк» является нематериальной ценностью Франции, равно как и название «шампанское», поскольку изначально оба слова указывали не на вид напитка, а на регион его происхождения.

«Присвоение чужой нематериальной ценности — это несолидно. <…> Если не получается придумать новое название, значит, надо подумать что-то вокруг названия «бренди», — заявил Пашинян на заседании правительства Армении в четверг.

Премьер также добавил, что искоренять неверное употребление названий нужно повсеместно — и даже в семье, по его мнению, «коньяк должны называть бренди».

Как передавало ИА Регнум, проведённые в августе потребительские проверки показали, что почти 90% армянских коньяков, представленных в российских магазинах, небезопасны. Так, из 200 закупленных образцов коньяка от десяти крупнейших армянских производителей, продаваемых в федеральных торговых сетях России, нарушения нашли в 177 образцах напитка. Также специалистами было установлено, что почти половину экземпляров напитка изготовили из спирта невиноградного происхождения.

Ранее в октябре 2023 года стало известно, что российские таможенники тщательно проверяют коньяк, который ввозится в страну из Армении. Глава минэкономики Армении Ваан Керобян заявил, что эти проверки не имеют политической подоплёки, и подчеркнул важность армянской политики поддержки высокого качества национальной продукции.