Киев, 14 ноября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский с 2019 года проигнорировал 47 принятых парламентом законопроектов, тем самым нарушив конституцию Украины. Об этом 14 ноября заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

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«По конституции есть 15 дней, чтобы подписать или ветировать принятый радой закон <…> Количество проигнорированных законов достигло критических масштабов», — написала она в Telegram-канале.

По информации Геращенко, дольше всего на рассмотрении находится законопроект об упрощении процедуры кадровых решений. Его передали на рассмотрение Зеленскому 965 дней назад.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 28 мая указал на истечение срока властных полномочий Зеленского. Российский лидер отметил, что конституция Украины позволяет продлевать работу Верховной рады, но не президента. Таким образом, легитимной властью в этой стране обладает только парламент.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 ноября заявил, что те, кто сменит действующий режим на Украине, начнут руководить страной с казней предшественников. По этой причине Зеленский, утратив легитимность, продолжает держаться за власть.