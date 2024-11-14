Москва, 14 ноября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Проходящий по делу о подрыве опор линии электропередачи (ЛЭП) в Санкт-Петербурге Илья Первашов внесён в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… физические лица… Первашов* Илья Юрьевич, 30.11.1993», — говорится в перечне.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября около 300 жилых домов в Санкт-Петербурге остались без электроэнергии. Тогда свет пропал в Приморском районе города. Жители рассказали, что утром перед отключением света слышали три хлопка. Кроме того, проблемы с электроэнергией возникли в Выборгском районе.

Фигуранта задержали 2 ноября. Он пытался скрыться и оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По данным следствия, 19 октября подозреваемый разместил взрывные устройства на трёх опорах ЛЭП на территории Выборгского района Санкт-Петербурга и затем подорвал их.

3 ноября Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Первашова до 19 декабря.