Вашингтон, 14 ноября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Элис Стефаник, призывавшая принять Украину в НАТО, изменила позицию после того, как избранный президент страны Дональд Трамп назвал её кандидатом на должность постоянного представителя при ООН. Об этом сообщил телеканал CNN.

CNP/AdMedia/Global Look Press

Журналисты после сообщения о будущем назначении Стефаник спросили у неё, продолжает ли она считать, что Украину нужно принять в Североатлантический альянс. Конгрессвумен отказалась говорить об этом, на вопрос ответила её директор по коммуникациям Али Блэк.

«Стефаник полностью поддерживает политику «мир через силу» президента Трампа и будет следовать его указаниям как главнокомандующего», — заявила она 13 ноября.

Телеканал отметил, что поведение Стефаник указывает на то, что она изменила своё мнение по ситуации на Украине. При этом стоит отметить, что соцопросы свидетельствуют о снижении в обществе уровня поддержки Киева в США, говорится в статье.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп заявил, что на посту главы государства он будет стараться останавливать войны, а не развязывать их. Он также напомнил, что во время его предыдущего президентства США не участвовали ни в каких конфликтах, кроме боёв против террористов.

По информации телеканала CNBC, аналитики ожидают, что Трамп может заблокировать финансовую помощь США Киеву, чтобы остановить конфликт на Украине. По их мнению, это будет зависеть от влияния нового президента в Конгрессе.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, заявило, что власти Южной Кореи после победы Трампа на выборах задумались о пересмотре позиции по поставкам вооружений на Украину. Они также будут смотреть, как поведут себя другие страны.

При этом президент РФ Владимир Путин ранее указал на то, что одним из ключевых условий для начала переговоров Москвы и Киева будет отказ украинских властей от намерений вступить в НАТО.