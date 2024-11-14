В США заявили, что Сеул откажется поставлять оружие Киеву из-за Трампа
Bloomberg: Южная Корея может отказаться поставлять оружие Украине из-за Трампа
Вашингтон, 14 ноября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Руководство Южной Кореи рассматривает вопрос об отказе от поставок оружия Украине из-за политики избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 14 ноября сообщило американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Чиновник, попросивший не называть его имени, рассказал изданию, что вопрос ещё не решён, его рассмотрение продолжается. Другой собеседник сообщил, что Сеул изучает, как отношение Трампа к конфликту на Украине повлияет на позицию ряда других стран.
«Будет довольно неловко для Южной Кореи, даже не являющейся членом НАТО, если она будет вмешиваться, когда Трамп после переезда в Белый дом захочет выйти из конфликта», — прокомментировал ситуацию профессор политологии в Университете северокорейских исследований в Сеуле Ким Чжон.
Как передавало ИА Регнум, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 30 октября заявил, что страны Запада пытаются склонить Сеул к решению поставлять вооружение Киеву. При этом опросы в Южной Корее показали, что большинство населения негативно относится к возможному вовлечению республики в конфликт на Украине.
Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева 4 ноября призвала Сеул одуматься и не поставлять вооружение Киеву. Она предупредила, что вмешательство в конфликт не приведёт ни к чему хорошему для Южной Кореи.
5 ноября прошли выборы США, на которых победил Трамп. На следующий день после голосования он заявил, что собирается останавливать войны, а не развязывать их.