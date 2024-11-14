Вашингтон, 14 ноября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Руководство Южной Кореи рассматривает вопрос об отказе от поставок оружия Украине из-за политики избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 14 ноября сообщило американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Владимир Астапкович / РИА Новости

Чиновник, попросивший не называть его имени, рассказал изданию, что вопрос ещё не решён, его рассмотрение продолжается. Другой собеседник сообщил, что Сеул изучает, как отношение Трампа к конфликту на Украине повлияет на позицию ряда других стран.

«Будет довольно неловко для Южной Кореи, даже не являющейся членом НАТО, если она будет вмешиваться, когда Трамп после переезда в Белый дом захочет выйти из конфликта», — прокомментировал ситуацию профессор политологии в Университете северокорейских исследований в Сеуле Ким Чжон.

Как передавало ИА Регнум, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 30 октября заявил, что страны Запада пытаются склонить Сеул к решению поставлять вооружение Киеву. При этом опросы в Южной Корее показали, что большинство населения негативно относится к возможному вовлечению республики в конфликт на Украине.

Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева 4 ноября призвала Сеул одуматься и не поставлять вооружение Киеву. Она предупредила, что вмешательство в конфликт не приведёт ни к чему хорошему для Южной Кореи.

5 ноября прошли выборы США, на которых победил Трамп. На следующий день после голосования он заявил, что собирается останавливать войны, а не развязывать их.