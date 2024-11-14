Москва, 14 ноября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Народный артист СССР балетмейстер Олег Виноградов стал жертвой мошенников. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил канал РЕН ТВ.

В. Нечипоренко/РИА Новости Олег Виноградов

По его данным, мужчина обратился в полицию накануне, 13 ноября, и заявил, что в течение нескольких месяцев передавал аферистам, представившимся сотрудниками банка, средства для перевода их на якобы безопасный счёт. Таким образом артист лишился 15,3 млн рублей.

«Всего в преступлении участвовало пять человек, сейчас их ищут», — заявил каналу источник в правоохранительных органах.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Как передавало ИА Регнум 13 ноября, мошенники начали применять новую схему с установкой фейковых приложений под предлогом получения почтовых отправлений. Аферисты под предлогом получения почтового отправления убеждают установить приложение, с помощью которого получают доступ к телефону и похищают денежные средства. Жертвой мошенников стала 65-летняя женщина, таким образом она лишилась около 1,8 млн рублей.

Специалисты ВТБ 12 ноября сообщили об использовании мошенниками новой схемы для взлома профилей на госсервисах. Аферисты по телефону представляются человеку сотрудниками госструктур и сообщают о заказном письме. При этом они выясняют код для оформления заявки на его получение. После этого жертве обмана звонят с другого номера и сообщают, что она разговаривала с мошенниками, и просят продиктовать код из СМС-сообщения для защиты данных.