Москва, 12 ноября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новую схему для взлома профилей на государственных сервисах. Об этом 12 ноября сообщили специалисты банка ВТБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Новая тактика обмана состоит из двух частей. Сначала злоумышленники звонят своей жертве, представляются сотрудниками госструктур, сообщают о заказном письме и запрашивают код для оформления заявки на его получение. Если на этом этапе жертва кладёт трубку, заподозрив обман, ей перезванивают с другого номера, сообщают, что до этого она разговаривала с мошенниками, которые взломали её учётную запись, и просят код из СМС-сообщения для защиты данных. В этот момент человек, находясь под психологическим давлением неизвестных и полностью доверяя им, становится жертвой дальнейшего обмана.

«По нашим данным, такие звонки составляют уже 30% от общего числа атак. Подобные схемы стали особенно распространены в период уплаты налогов, что делает их еще более опасными», — рассказал старший вице-президент банка ВТБ Никита Чугунов.

Эксперты отмечают, что потеря доступа к аккаунтам на государственных сервисах чревата серьёзными последствиями, и призывают ни в коем случае не сообщать неизвестным коды из СМС-сообщений и личные данные.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ноябре стало известно, что телефонные мошенники начали применять новую схему обмана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности мессенджера WhatsApp и угрожая заблокировать приложение, если собеседники не назовут им некий «спасательный код». Также злоумышленники начали взлом неактивных профилей жителей России в мессенджере. Сообщается, что они могут менять изображение профиля на логотип компании для большего доверия.

Также правоохранители отметили возрождение и массовое использование криминальной схемы «Мамонт», в рамках которой злоумышленники предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку по приобретению товаров или их доставки с популярных маркетплейсов. В этих приложениях устанавливаются шпионские программы, которая может перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие СМС-коды для кражи денег со счетов клиентов российских банков.