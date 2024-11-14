Москва, 14 ноября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов посетил эфир с участием таролога и, оставшись не впечатлённым его способностями, предложил запретить гадание на этом виде карт за деньги. Об этом он рассказал 14 ноября.

Britta Pedersen/Global Look Press

По словам Свинцова, он пошёл к женщине-тарологу специально, чтобы посмотреть на её работу. Специалист убеждала его, что способна предсказать будущее на три месяца вперёд, и сделала ему расклад. Впрочем, убедить чиновника в своих талантах ей не удалось.

«По тому, что и как она говорила, было видно, что всё это полная ерунда», — цитирует законодателя «Парламентская газета».

Свинцов также сообщил, что инициирует принятие закона о запрете коммерческого гадания на картах таро.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября жительница Москвы решила вернуть возлюбленного с помощью приворота и отдала 360 тыс. рублей гадалке. Несмотря на все усилия колдуньи, молодой человек ответил отказом на предложение Юлии снова быть вместе. В этот момент девушка поняла, что гадалка её обманула. Девушка написала заявление в полицию.

Ранее ещё один житель Москвы потратил 800 тыс. рублей в попытке «приворожить» возлюбленную. Но улучшений в отношениях мужчина так и не дождался, поэтому обратился в полицию с заявлением.