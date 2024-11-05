Москва, 5 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Москвичка решила вернуть возлюбленного с помощью приворота и отдала 360 тыс. рублей гадалке. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/Максим Богодвид

Заведующая складом одного из столичных спортивных магазинов 21-летняя Юлия Г. так хотела сохранить отношения со своим молодым человеком, который предложил ей расстаться, что обратилась за помощью к гадалке. 16 октября она в Сети нашла объявление, в котором «ясновидящая» Виктория обещала решить любые любовные проблемы. Гадалка предложила Юлии сделать приворот на молодого человека. Девушка согласилась. В процессе выяснилось, что для «гарантированного результата» одного обряда недостаточно, их якобы нужно было повторять регулярно. Каждая услуга оплачивалась отдельно. В течение 10 дней Юлия переводила гадалке денежные средства. При этом «вернуть любовь» она решила именно за счёт денег возлюбленного, всего оплатив с его карты услуг гадалки на 362 тыс. рублей.

«В ходе диалога гадалка сообщала разные суммы за разные услуги приворота, а также консультации. Так в период с 16 по 26 октября заявительница осуществила 32 транзакции на различные суммы с банковской карты бывшего молодого человека. Общий ущерб составил 362 998 рублей» — сообщил источник.

Несмотря на все усилия, парень ответил отказом на очередное предложение Юлии снова быть вместе. В этот момент девушка поняла, что гадалка её обманула. Девушка написала заявление в полицию. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее ИА Регнум сообщало, что житель Москвы потратил 800 тыс. рублей в попытке «приворожить» возлюбленную. Но улучшений в отношениях мужчина так и не дождался, поэтому обратился в полицию с заявлением.