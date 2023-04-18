Москва, 18 апреля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Молодой человек платил гадалке за спасение отношений с девушкой. За несколько магических обрядов он отдал 800 тыс. рублей, но улучшений в личной жизни не заметил, после чего и обратился в полицию. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана». реж Альфонсо Куарон. Великобритания, США. 2004 Колдунья

Как стало известно журналистам, в конце марта в полицию обратился 34-летний москвич. Мужчина рассказал, что в последнее время его отношения с возлюбленной стали портиться, дело почти дошло до расставания. Однако молодой человек не был готов к разрыву и решил всеми способами сохранить отношения, но девушка продолжала отдаляться. Тогда мужчина пошёл на крайние меры и решился на приворот. Для этого он нашёл колдунью на сайте объявлений и обратился к ней за помощью. Женщина пообещала провести обряд, после которого отношения с девушкой точно наладятся. За это она попросила крупную сумму. Таких обрядов потребовалось несколько, молодой человек каждый раз переводил деньги на карту гадалке. Прошло несколько недель, но отношения так и не улучшились. Расстроенный клиент понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«Поступило заявление от 34-летненго жителя Москвы о том, он обратился к женщине, которая пообещала провести обряд на улучшение отношений между ним и его девушкой. За проведение нескольких обрядов он перевёл 800 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что в Москве артистка балетной труппы Большого театра Юлия Бондарева стала жертвой телефонных мошенников. Они поочерёдно представлялись сотрудниками полиции, Центробанка и Следственного комитета и вынудили балерину перевести 700 тысяч рублей.