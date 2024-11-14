Мелитополь, 14 ноября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области устраивают диверсии против Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 14 ноября заявил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

Ukraine Presidency/Global Look Press

По его словам, случаи диверсий участились из-за нежелания людей насильно оказаться в рядах украинских войск и защищать государство, использующее граждан как разменную монету.

«Нам известна масса примеров того, как мужчины сейчас отсиживаются дома в страхе выйти на улицу, потому что там их заберут на фронт. <…> В связи с этим участились случаи диверсий со стороны мирных против ВСУ и местных военкоматов», — процитировало его «РИА Новости».

Ранее Тицкий утверждал, что запорожские власти сохранили связь с молодёжью, находящейся на подконтрольных Киеву территориях региона.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября издание «Страна. ua». написало о подрыве в Краматорске автомобиля с начальником боевой подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Инцидент произошёл накануне, когда Mercedes-Benz ML начал движение. Военного доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

В сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании подозреваемого в поджоге релейных шкафов на объектах «Украинских железных дорог» («Укрзализныци»). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статье «Диверсия, подготовка к диверсии, совершенной в условиях военного положения».