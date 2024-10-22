Краматорск, ДНР, 23 октября, 2024, 01:01 — ИА Регнум. В Краматорске в Донецкой Народной Республике 22 октября был подорван автомобиль с начальником боевой подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Его имя не разглашается. Подробности сообщило украинское издание «Страна. ua».

Russianname Горящий автомобиль

«Взрыв прогремел, когда Mercedes-Benz ML начал движение», — уточнили авторы.

Высокопоставленного украинского военного доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. В результате взрыва у него произошла «травматическая ампутация конечностей».

Есть версии, что взрывное устройство под автомобиль заложили местные участники сопротивления, либо такие «сюрпризы» часто практикуют украинские спецслужбы.

Известно, что в 2022 году пострадавший попал в российский плен, позже был обменян.

Как сообщало ИА Регнум, два человека погибли и один получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ 12 октября на автомобиль в Лисичанске Луганской Народной Республики. Водитель и пожилая женщина скончались на месте. Вторая пенсионерка была доставлена в больницу.

В Стаханове в ЛНР у подростка в руках взорвалась подобранная на лавочке заминированная игрушечная жёлтая утка. В результате взрыва мальчик получил осколочное ранение левого глазного яблока, ссадины мягких тканей лица и осколочное ранение нижней трети левого предплечья.

Подрыв автомобиля и убийство сотрудника службы безопасности Запорожской атомной станции является спланированной диверсией киевского режима, заявил сенатор Совета Федерации РФ от Запорожской области Дмитрий Ворона. 4 октября под автомобилем в Энергодаре сработало взрывное устройство. В результате погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС Андрей Короткий. Взрыв раздался, когда он сел в машину.