Полтава, Украина, 9 сентября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании подозреваемого в поджоге релейных шкафов на объектах «Украинских железных дорог» («Укрзализныци»).

Служба безопасности Украины

«СБУ и Нацполиция задержали (мужчину. — Прим. ред.), который поджигал объекты «Укрзализныци» в Полтавской области. Под «прицелом» были релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона», — говорится в сообщении Telegram-канала СБУ.

По данным украинского ведомства, задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статье «Диверсия, подготовка к диверсии, совершенной в условиях военного положения».

Ранее ИА Регнум передавало, что жители Украины ежедневно жгут военные машины в знак протеста против мобилизации. По информации украинских источников, военные в тылу боятся оставлять свои автомобили на ночь на улицах и паркуют их возле отделений полиции. В основном военные автомобили поджигают подростки и молодые люди, которые не желают попасть под мобилизацию.

Население Украины совершает массовые поджоги машин военных ВСУ, принимая их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). В Киеве 27 июля неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший Вооружённым силам Украины. Военная машина загорелась в Соломенском районе города. Похожий инцидент произошёл 21 июля, когда в украинской столице подожгли сразу несколько машин ВСУ.

29 июля в Одессе по подозрению в поджогах машин задержали шестерых курьеров. Отмечалось, что они находили автомобили во время объезда на скутерах, свои действия снимали на видео. Теперь поджигателям грозит до восьми лет лишения свободы.