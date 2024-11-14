Херсон, 14 ноября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Жительницу Херсонской области арестовали за финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 14 ноября сообщили в УФСБ по региону.

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Установлено, что 42-летняя подозреваемая с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года переводила деньги на нужды украинской армии для приобретения медицинского и военного снаряжения.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября Мосгорсуд приговорил 34-летнего местного жителя Александра Крайчика к 13 годам колонии строгого режима за перевод денег на нужды ВСУ. Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В пресс-службе добавили, что Крайчик финансировал противника из-за своей политической позиции.

1 октября Амурский областной суд приговорил жителя посёлка Магдагачи, финансировавшего ВСУ, к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По данным следствия, мужчина причастен к осуществлению 15 переводов денежных средств в фонд, созданный СБУ совместно с министерством обороны Украины для сбора средств и приобретения на них вооружений, техники и оборудования.