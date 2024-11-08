Москва, 8 ноября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Московский городской суд приговорил 34-летнего местного жителя Александра Крайчика, который переводил деньги Вооружённым силам Украины (ВСУ), к 13 годам колонии строгого режима, сообщили 8 ноября в объединённой пресс-службе суда.

Roman Naumov/Global Look Press

«Крайчик Александр Викторович признан виновным в совершении государственной измены, выразившейся в оказании финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, по мотивам политической и идеологической ненависти», — сказано в сообщении суда.

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

1 октября ИА Регнум передавало, что Амурский областной суд приговорил жителя посёлка Магдагачи, финансировавшего ВСУ, к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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