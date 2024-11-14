Бразилиа, 14 ноября, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Погибший при взрыве в столице Бразилии мужчина Франсиско Вандерлей за несколько часов до смерти писал в социальной сети Facebook (продукт компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской), что намерен устроить теракт. Об этом 14 ноября сообщила газета Metropoles.

Социальные сети

«Давайте поиграем? Федеральная полиция, у вас есть 72 часа, чтобы обезвредить бомбу, которая находится в доме <проклятых> коммунистов», — написал он.

Вандерлей также предупредил полицейских, что им нужно быть «осторожными», осматривая ящики, шкафы, полки м места для хранения материалов.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября перед зданием Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии прогремели два взрыва. Полиция обнаружила на месте происшествия тело мужчины и сообщила, что проведет расследование случившегося. Отмечается, что рядом с местом взрывов располагаются также рабочая резиденция президента страны и здание Национального конгресса.