Бразилиа, 14 ноября, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул рабочую резиденцию до взрывов у здания верховного суда в столице страны. Об этом 13 ноября сообщил интернет-портал G1.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

В момент взрывов Лула да Силва находился во дворце Алворада, это его официальная резиденция, она расположена в четырёх километрах от площади Трёх властей, возле которой произошли взрывы. Вокруг площади располагаются рабочая резиденция лидера Бразилии, здание федерального верховного суда и здание Национального конгресса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 13 ноября возле здания верховного суда Бразилии прогремели два взрыва, людей из здания эвакуировали. По предварительным данным, полученным от полиции, на месте происшествия обнаружено тело неизвестного, личность устанавливается. Главный государственный адвокат страны Хорхе Мессиас уточнил на своей странице в соцсети Х, что полиция начала расследование с целью выяснить мотивы преступления и выявить всех причастных к нему.