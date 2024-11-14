Красноярск, 14 ноября, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Здоровый мальчик родился в семье в посёлке Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом погибли четверо детей. Об этом 14 ноября сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры региона.

Pixabay.com Младенец

Уточняется, что мальчик родился 8 ноября в перинатальном центре в Ачинске. Новорожденный полностью здоров. Мать и ребёнка уже выписали, они находятся дома. Как отметили в пресс-службе, семья сейчас проживает не в том доме, где произошла трагедия, а переехала в соседний населённый пункт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что семья с четырьмя детьми шести, 11,12 и 13 лет 21 сентября госпитализирована с признаками сильного отравления неизвестным веществом. В медучреждении, несмотря на усилия врачей, детей спасти не удалось. Родителей погибших детей выписали, на момент отравления женщина находилась на девятом месяце беременности, ребёнка удалось сохранить. Похороны четверых детей прошли 30 сентября.

Сначала следователи предположили, что семья отравилась продуктами питания, но в еде не обнаружили опасного содержимого. Экспертиза показала, что в анализах пострадавших находится вещество, входящее в состав инсектицида (средства для уничтожения насекомых). Следователи назвали приоритетной версию отравления этим средством. Проведённая экспертиза обнаружила следы инсектицида на посуде из дома под Красноярском, где погибли четыре ребёнка.