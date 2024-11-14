Рим, 14 ноября, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Американского предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска призвал уважать суверенитет других стран президент Италии Серджио Маттарелла. Об этом 13 ноября сообщило издание La Repubblica.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Конфликт между Маском и лидером Италии начался 12 ноября после комментария американского бизнесмена в соцсети Х к публикации о решении суда в Риме отменить отправку в Албанию семи нелегальных мигрантов. Маск дал совет ответственным за такое решение уйти с занимаемого поста.

Маттарелла отреагировал на комментарий Маска замечанием, что Италия способна самостоятельно принимать решения с опорой на свою конституцию.

«Любой человек, особенно если он, как было объявлено, собирается взять на себя важную роль в администрации дружественной и союзной страны, должен уважать суверенитет других и не может брать на себя задачу давать советы», — подчеркнул Маттарелла.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить бизнесмена Илона Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE). Маск заявил, что деятельность нового ведомства для максимальной прозрачности будет опубликована в широком доступе в интернете.