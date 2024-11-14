Берлин, 14 ноября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия в состоянии верно распоряжаться своим бюджетом, вызвало смех в бундестаге. Этот момент 13 ноября попал в прямую трансляцию заседания, которую вела пресс-служба нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Я очень горжусь тем, что Германия хорошо распоряжается деньгами…» — заявил Шольц, но не успел закончить фразу, как послышался громкий смех парламентариев.

Канцлеру ФРГ пришлось взять паузу и повторить свою реплику, прежде чем продолжить речь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 6 ноября канцлер ФРГ Шольц объявил об увольнении министра финансов и лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера. Одной из причин такого шага канцлер назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одновременно одобрить повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ. Канцлер назвал увольнение Линднера вынужденным, его цель — предотвращение ущерба стране.

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек в тот же день заявил о распаде коалиционного правительства. По его словам, распад произошёл из-за нежелания главы минфина Линднера согласовать больше средств в госбюджете на 2025 год для поддержки Украины.