Вашингтон, 14 ноября, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Мировым лидерам придётся адаптироваться к непредсказуемости администрации избранного президента США Дональда Трампа и оперативно подстраиваться под новые правила игры. Об этом 13 ноября сообщает агентство Bloomberg.

ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что характерные для Трампа незапланированные выступления и спонтанные решения, которые могут быть сделаны поздно вечером, потребуют «перенастройки» от мировых лидеров, четыре года имевших дело с более предсказуемым и «контролируемым» Белым домом.

Как предполагают чиновники и дипломаты во всём мире, Трамп большую часть времени будет проводить в своём поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. Политик будет звонить кому хочет и когда он хочет, «не принимая во внимание правила протокола и соображения национальной безопасности».

В более выигрышном положении, по мнению издания, окажутся те мировые лидеры, кто застал первый президентский срок Трампа. Эти политики уже понимают, что наиболее простым способом привлечь внимание избранного американского лидера после инаугурации будет связаться с ним напрямую либо появиться в эфире телеканала Fox News, так как с Трампом не работают традиционные дипломатические методы.

«Трамп ещё не занял Белый дом, но геополитический ландшафт уже поменялся в ожидании его возвращения», — указал Райан Нилам, директор программы общественного мнения и внешней политики сиднейского Института Лоуи.

Ожидается, что на предстоящем саммите G20 («Большая двадцатка») в Рио-де-Жанейро именно Трамп будет негласно определять повестку дня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что команда по транзиту власти избранного президента США Дональда Трампа составляет списки офицеров Пентагона, которых планируется отправить в отставку.

8 ноября британский таблоид Mirror написал, что обидчикам Трампа стоит подготовиться к возможной мести с его стороны. В материале вероятными целями политика назвали действующего президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, бывшую конгрессвумен, республиканку Лиз Чейни и экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.