Киев, 13 ноября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая и экс-нардеп, командир роты в Вооружённых силах Украины Надежда Савченко обвинили друг друга в государственной измене и написали соответствующие жалобы в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом 13 ноября сообщило издание «Страна. ua».

По информации журналистов, Безуглая в заявлении обвинила Савченко в провале фронта у посёлка Очеретино в Донецкой Народной Республике и прорыве российских подразделений в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск).

«Именно её самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлёк за собой эффект домино прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск», — говорится в опубликованном документе.

Савченко между тем обвиняет Безуглую в разглашении секретных данных в соцсетях. Она привела в качестве примеров сообщения депутата о неготовности оборонительных сооружений под Харьковом и на других направлениях, а также о переводе 72-й бригады ВСУ из Угледара.

«Она (Безуглая. — Прим. ред.) наносит ущерб территориальной целостности и независимости Украины, что ведёт к подрыву национальной, экономической и информационной безопасности и обороноспособности, снижает безопасность государства», — написала Савченко.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в содействии российской армии. Депутат сообщила, что он выводит из Донбасса несколько опытных бригад, которые хорошо освоились на местности.

В июле Безуглую внесли в базу сайта «Миротворец». Её обвинили в системной работе против руководства ВСУ, дискредитации армии и деморализации украинских бойцов.