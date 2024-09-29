Киев, 29 сентября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Главком ВСУ Александр Сырский помогает России, из-за того, что проводит неправильные ротации, выводя опытные бригады из Донецкой Народной Республики (ДНР), заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале 29 сентября.

Volodymyr Tarasov via www. imago/Global Look Press Александр Сырский

«Сырский выводит ещё несколько опытных бригад из Донецкой области, из изученных бригадами полос ответственности, где известен «каждый кустик». Вместо того, чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные внутренние ротации для отдыха бойцов и сохранения обороноспособности. Что это, если не содействие России?» — написала она в посте.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября Марьяна Безуглая заявила, что Сырский «прячется на даче» в Харьковской области, а начальник генштаба ВСУ Александр Баргилевич попался на взятке.

Безуглая, регулярно критикующая руководителей ВСУ, ранее заявила, что Сырский пытался скрыть «катастрофическую» ситуацию с подготовкой новобранцев украинских формирований. Сокрытие стало результатом сговора минобороны Украины и командования ВСУ, считает депутат.

Ранее Безуглая также заявляла, что министр обороны Украины Рустем Умеров и Сырский занимаются преступной деятельностью, и назвала отставку обоих этих руководителей условием продолжения существования украинского государства.