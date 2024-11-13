Глушковский район, Курская область, 13 ноября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. В Глушковском районе Курской области были созданы оперативные группы для борьбой с мародёрством. Об этом 13 ноября сообщил глава района Павел Золотарёв.

Telegram/Роман Старовойт

По его словам, полиция в курсе о проблеме разграбления жилищ.

«Были созданы несколько оперативных групп по пресечению фактов мародёрства и воровства, которые патрулируют улицы в населённых пунктах», — написал он в Telegram-канале.

Работа групп уже дала результат, в руки полицейских передали несколько нарушителей, отметил Золотарёв. Мародёры прихватили с собой чужое оружие и имущество.

Глава района попросил усилить ночной патруль и пропускной режим в населённые пункты и выразил надежду, что принятые меры позволят навести порядок в районе.

Как передавало ИА Регнум, в октябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с начала вторжения украинских войск в Курскую область эвакуированы более 112 тыс. человек. В пунктах временного размещения и социальных учреждениях размещены свыше 12 тыс. человек. Свои дома отказались покидать порядка 40 тыс. местных жителей.

Формирования Вооружённых сил Украины вторглись в Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Минобороны РФ от 13 ноября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 32 тыс. военнослужащих, 202 танка, 134 боевые машины пехоты, 112 бронетранспортеров, 1146 боевых бронированных машин, а также другую технику и вооружение.