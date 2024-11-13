* — экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Одесса, Украина, 13 ноября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) мобилизовали языкового инспектора, который также является открытым геем (ЛГБТ-движение является экстремистским и запрещённым в РФ), страдающим тревожной депрессией. Об этом он сообщил 13 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

На странице молодого человека в социальной сети указано, что его зовут Алекс, и ему 28 лет. Языковой инспектор считает, что его призвали незаконно, так как у него тревожно-депрессивное расстройство. Тем не менее молодого человека уже признали годным к службе в армии и везут в автобусе под Киев.

«В салоне автобуса, который меня везёт, целый час играет российская музыка. Это трэш», — поделился Алекс.

На странице языкового инспектора много публикаций о том, как он добивался замены русскоязычных вывесок в Одессе. В военкомат его забрали во время обращения в полицию с жалобой на угрозы от продавца велосипедов, от которого инспектор требовал использовать украинский язык.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Сотрудники ТЦК могут вручать повестки в любое время суток.

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук 6 ноября сообщил о наделении сотрудников ТЦК права взламывать двери домов и насильно забирать мужчин призывного возраста. Он предупредил о скорых поквартирных обходах.

Глава одной из патронажных служб Украины Елена Толкачёва 10 ноября призвала мужчин, не желающих отправляются на фронт, добровольно отречься от гражданства. Однако это можно сделать, находясь за границей, но из страны мужчин не выпускают из-за военного положения.