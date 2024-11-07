Киев, 7 ноября, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата) на Украине получили право взламывать дома и насильно забирать в армию мужчин призывного возраста. Об этом 6 ноября заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Как указал депутат, в стране продолжается и крепчает «зелёный террор» (так он назвал террор главы киевского режима Владимира Зеленского) и готовятся поквартирные обходы сотрудниками военкоматов с целью выполнения плана по мобилизации.

«Сегодня высказали и оказали добро на проникновение в частную собственность — квартиру, дом, бизнес, предприятие, неважно. Заходить будут везде, где смогут!» — пояснил Дмитрук и добавил, что теперь у сотрудников военкоматов на Украине есть право на вскрытие дверей домов и квартир.

Депутат отметил, что для киевских властей уже не существует «красных линий» и им «наплевать на всех» — на детей, пенсионеров или инвалидов. Дмитрук призвал сограждан быть максимально аккуратными и помнить, что власти Украины получили законное право на полную свободу действий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинская военнослужащая 92-й отдельной штурмовой бригады Елена Закревская считает необходимым объявить обязательную мобилизацию женщин на Украине. Она пояснила, что на данный момент в стране не хватает новобранцев даже для восполнения потерь на украинском фронте.

2 ноября основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская призвала принять решение о массовой обязательной мобилизации женщин на Украине. Она отметила, что необходимо беречь мужчин, поэтому придётся либо мобилизовать женщин, либо сдаться.

Кроме того, украинских студентов с 2025 года обяжут пройти начальную военную подготовку. Это коснётся учащихся старших курсов вузов.