Москва, 13 ноября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Газпромбанк приобрел зеленые сертификаты электрической энергии на 15 тысяч МВт*ч. Они подтверждают, что этот объем произведен возобновляемыми источниками — ветровыми электростанциями, а также что при выработке электроэнергии выбросы парниковых газов от сжигания топлива не производились. Так, банк компенсировал порядка 40% энергии, потребленной его московскими офисами в 2024 году.

РИА Новости/Алексей Филиппов

Партнером в сделке выступил «Мосэнергосбыт». Он же произвел погашение сертификатов в интересах Газпромбанка. Сделка была зарегистрирована оператором «Центр энергосертификации» в реестре атрибутов генерации. По его данным, она стала одной из самых крупных на текущий момент в сегменте энергии ветра.

«Газпромбанк много лет является опорным банком для возобновляемой энергетики в России», — отмечает первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая. По её словам, банк финансирует более 60% проектов генерации на основе возобновляемых источников энергии в России, а также поддерживает дополнительные рыночные механизмы, которые позволяют делать такие проекты более экономически эффективными.

Салугина-Сороковая отметила, что в рамках концепции устойчивого офиса банк взял на себя добровольные обязательства переводить административные здания на использование возобновляемых источников энергии и сокращать собственный углеродный след.

«Зеленые сертификаты — один из инструментов, которые помогают этих целей достигать», — подчеркнула первый вице-президент банка.

Участники сделки отмечают, что рост числа сделок и объёмов контрактов свидетельствуют о поступательном развитии национальной системы обращения атрибутов генерации и сертификатов происхождения электрической энергии в электроэнергетике.

Генеральный директор «Мосэнергосбыта» Андрей Ковалёв подчеркнул, что предприятие убеждено, что за рынком низкоуглеродной энергетики будущее.

«Наша компания стремится занять лидирующие позиции в этой сфере. Мы видим большой потенциал у формирующегося в России рынка «зелёных» сертификатов и готовы удовлетворить растущий интерес бизнеса к климатической повестке», — сказал Ковалев.

Генеральный директор «Мосэнергосбыта» добавил, что компания готова компенсировать клиентам углеродный след с использованием различных «зелёных» инструментов. «Сотрудничество с АО «Росатом Возобновляемая энергия» при продаже атрибутов происхождения энергии позволит нам укрепить свои позиции на данном рынке и откроет новые возможности для развития наших организаций», — сказал он.

«Госкорпорация «Росатом» реализует комплексную стратегию по увеличению низкоуглеродной генерации на базе атомных и ветроэнергетических мощностей. На сегодняшний день компании «Росатома» активно поддерживают стремление наших партнеров минимизировать воздействие на окружающую среду. «Для достижения этих целей мы продолжаем развивать различные инструменты, позволяющие компаниям обеспечивать выполнение добровольных обязательств по минимизации воздействия на окружающую среду», — отметил генеральный директор «Росатом. Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.