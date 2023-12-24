Севастополь, 24 декабря, 2023, 11:28 — ИА Регнум. В Севастополе морской пассажирский транспорт 24 декабря не осуществляет движение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Известия/ Александр Полегенько

Паром и катера в местной бухте перестали работать утром 23 декабря. Отмечается, что между площадями Нахимова и Захарова курсируют автобусы.

По словам исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова, всю ночь в Севастополе дежурила техника Автодора, включая комбинированные дорожные машины.

Ограничение движения будет действовать ориентировочно до 13:00 мск 24 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму на 23 и 24 декабря объявили штормовое предупреждение. В республике ожидается ухудшение погодных условий, включая дожди, мокрый снег, гололедицу, а также сильные порывы ветра, которые составят 15–25 м/c. Из-за непогоды возможны падения рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций, поэтому существует угроза жизни и здоровью населения, предупредили в региональном МЧС.