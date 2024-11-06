Москва, 6 ноября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Одним из трендов 2024 года в сфере мошенничества стало возрождение и массовое использование криминальной схемы «Мамонт», сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В классической схеме «Мамонт» мошенники похищают деньги и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов. В новой же схеме злоумышленники не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД уточнили, что в приложении спрятана шпионская программа, которая может перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-коды для кражи денег со счетов клиентов российских банков.

Отмечается также, что эта схема функционирует вплоть с 2019 года. А слово «мамонт» на сленге мошенников означает «наивная жертва».

Как передавало ИА Регнум, 9 октября МВД предупредило о том, что мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам российских граждан, посылая на них фальшивую выписку из амбулаторной карты. Согласно информации министерства, мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов, эта шпионская программа даёт возможность киберпреступникам удалённо управлять цифровыми устройствами и похищать с них данные.

25 сентября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мошенники используют дипфейки от имени МВД. По его словам, в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный. Также министр особо подчеркнул важность повышения общей цифровой грамотности населения России для обеспечения безопасности в киберпространстве и для борьбы с такого рода IT-преступлениями.