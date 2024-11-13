Москва, 13 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Следователи установили личность подозреваемой в убийстве женщины, тело которой нашли накануне на детской площадке в жилом комплексе «Николин Парк» в Новой Москве. Ею оказалась 24-летняя дочь погибшей. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Москве.

ГСУ СК России по г. Москве

По информации канала РЕН ТВ, в квартире погибшей криминалисты обнаружили замытые следы крови. Предположительно, именно там дочь ударила свою мать по голове. Пострадавшая, истекая кровью, вышла на улицу, где и скончалась.

В ближайшее время подозреваемую доставят на допрос. Отмечается, что она пыталась запутать правоохранительные органы и оттягивала момент общения со следователями, ссылаясь на поход в салон красоты или скорый отъезд.

Тело 47-летней женщины обнаружили на детской площадке во дворе дома утром 12 ноября. Погибшую звали Анжела, известно, что она занималась бизнесом.

Как передавало ИА Регнум, в Новосибирске задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве бывшей свекрови и в попытке убить сына. Во время ссоры она ударила 85-летнюю женщину ножом в шею, отчего та умерла на месте, затем ранила 11-летнего сына.

До этого, 7 ноября, в подмосковном Сергиевом Посаде задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве матери. По данным следствия, он зарубил её топором на почве конфликта и сам заявил в полицию.