Сергиев Посад, Московская область, 7 ноября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. В Сергиевом Посаде Московской области задержан 15-летний подросток, который подозревается в убийстве матери топором. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Утром 6 ноября 2024 года несовершеннолетний, находясь в спальне в частном доме, расположенном в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа, нанёс топором множество ударов в область головы своей матери. Смерть женщины наступила на месте происшествия от полученных повреждений. О совершённом убийстве подросток сам сообщил в правоохранительные органы, после чего был задержан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время с подростком работают следователи, получены иные объективные доказательства причастности несовершеннолетнего к совершённому преступлению, устанавливаются все обстоятельства и мотив.

Telegram-канал «112» также сообщил, что школьник проводил почти всё своё время в компьютерных играх, не ходил в школу, жалуясь на головные боли. В их публикации отмечено, что на фоне игровой зависимости у подростка регулярно происходили конфликты с матерью.

Как передавало ИА Регнум, в подмосковных Химках 21-летний хоккеист во время конфликта несколько раз ударил ножом свою мать, после чего женщина скончалась в больнице. Уточнялось, что у него были проблемы с алкоголем, на фоне чего происходили постоянные скандалы с матерью. Молодой человек в день убийства также был в состоянии опьянения, что и спровоцировало конфликт.