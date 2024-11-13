Новосибирск, 13 ноября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Правоохранители задержали 42-летнюю жительницу Новосибирска, подозреваемую в убийстве бывшей свекрови и в попытке убить сына. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

«11 ноября текущего года в дневное время подозреваемая пришла в квартиру к своей бывшей свекрови, с которой проживал её 11-летний сын. В ходе внезапно возникшей ссоры женщина нанесла 85-летней потерпевшей не менее одного удара ножом в шею, от которого последняя скончалась на месте. Затем подозреваемая нанесла не менее одного удара ножом в область ключицы своему сыну», — сказано в сообщении.

Против женщины возбудили уголовное дело, ей инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ч. 3 ст. 30, п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября стало известно, что суд в Москве рассмотрит дело женщины, заказавшей убийство собственного сына, и её подруги, которая искала киллера. Как утверждают правоохранители, 68-летняя обвиняемая решила убить своего ребёнка из-за чувства неприязни к нему и привлекла к совершению преступления свою 51-летнюю подругу, которая должна была найти возможного исполнителя убийства.

14 октября суд в Красноярске приговорил пенсионерку к 15 годам лишения свободы за организацию убийства своей подруги из-за нежелания возвращать денежный долг. В 2023 году подсудимая заняла у своей 67-летней подруги 200 тыс. рублей. Решив не возвращать деньги, она наняла своего знакомого на роль киллера. Тот был должен заказчице 600 тыс. рублей и согласился в обмен на прощение долга. Присяжные сочли пенсионерку виновной в организации убийства, разбоя. Суд приговорил её к 15 годам колонии общего режима. Сама она вину не признала.