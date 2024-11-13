Владикавказ, 13 ноября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Военнослужащий из Северной Осетии Манучехр Бекназаров, ударивший себя по голове обухом топора из-за нежелания отправляться в зону специальной военной операции, был приговорён к шести годам колонии общего режима. Об этом стало известно в среду, 13 ноября, из материалов уголовного дела.

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«Окончательное наказание назначено Бекназарову М. У. путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечается в документах.

Как уточнило следствие, суд отказался считать смягчающим фактором наличие у подсудимого двоих малолетних детей на иждивении, ранения и государственной награды.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября глава Коченёвского района Новосибирской области Евгений Антипов сообщил, что в рабочем посёлке Коченёво 10 человек сбежали с территории воинской части. По его данным, все они были из категории ранее самовольно покинувших часть. В течение 30 минут беглецы на такси выехали с территории рабочего посёлка. Преступления на территории района не совершались.

Четыре человека позднее были задержаны за пределами Коченевского района. Тогда же стало известно о задержании ещё троих беглецов.