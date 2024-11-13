Угледар, ДНР, 13 ноября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Разрушения в освобождённом Угледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) очень серьёзные, в нём почти не осталось целых зданий. Об этом 13 ноября заявил глава региона Денис Пушилин в ходе посещения города.

Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина. Кадр из видео

Он также рассказал, что в Угледаре есть гражданское население, хотя людей осталось мало. Руководство республики оказывает им необходимую помощь.

«Войска ушли дальше, продолжается освобождение территории Донецкой Народной Республики», — отметил Пушилин в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, вместе с Пушилиным Угледар посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Он побеседовал с местными жителями, которые эмоционально рассказали, что очень ждали прихода России.

Подразделения группировки войск «Восток» ВС России освободили Угледар 3 октября. Ключом к этому стало взятие города в клещи в ходе ударов с флангов. После этого украинские формирования отступили под угрозой окружения.