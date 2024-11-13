Москва, 13 ноября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Самовольный захват парковочного места во дворе чреват штрафом. Об этом 13 ноября напомнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Алексей Зотов/ТАСС

«[Захват] влечёт наложение административного штрафа для граждан не менее пяти тыс. рублей; на должностных лиц — не менее 20 тыс. рублей, а если будет доказано, что какая-то фирма захватила парковочные места, то штраф для неё в любом случае составит не менее 100 тыс. рублей», — приводит слова депутата News.ru.

Гаврилов рассказал, что для решения данного вопроса необходимо зафиксировать номер автомобиля захватчика, сделать снимки его машины и его самодельного ограждения, составить заявление и направить его в местное управление земельного контроля.

Как передавало ИА Регнум, с 2026 года в российских городах могут сократить число парковок у жилых домов. Дорожную карту Минтранса по совершенствованию парковок уже внесли в правительство РФ. По мнению авторов инициативы, новые нормы помогут снизить давление на транспортную сеть городов. Эксперты отмечают и негативные стороны: спрос на жильё без паркингов может упасть.

1 ноября в Москве завершилось тестирование проекта динамического тарифа на парковку, тариф стал доступен всес водителям. Во время тестирования стоимость стоянки могла снижаться до нуля рублей, когда участники оставляли машины на платных парковках, не расходуя средства. Динамический тариф будет работать на улице Ильинка, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке.