Москва, 22 октября, 2024, 05:57 — ИА Регнум. С 2026 года в российских городах могут сократить число парковок у жилых домов. Изменить нормы по количеству таких мест под многоэтажную застройку Минстрою поручено к декабрю 2025 года. О новшестве написали «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили на парковке

Дорожную карту Минтранса по совершенствованию парковок уже внесли в правительство РФ. По мнению инициаторов, новые нормы помогут снизить давление на транспортную сеть городов. Эксперты отмечают и негативные стороны: спрос на жильё без паркингов может упасть.

На данный момент для одного комплекса экономкласса предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, а для более дорогого — 1:1. Новый стандарт позволит отойти от этого принципа и выбирать число парковок по ситуации.

Предполагается, что некоторым видам транспорта ограничат парковку в жилых зонах.

Для управления парковками создадут цифровой реестр парковочных мест.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве завершается тестирование проекта динамического тарифа на парковку. С 1 ноября таким тарифом смогут воспользоваться все водители. Во время тестирования стоимость стоянки могла снижаться до нуля рублей, когда участники оставляли машины на платных парковках, не расходуя средства.