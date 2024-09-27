Москва, 27 сентября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. В Москве завершается тестирование проекта динамического тарифа на парковку. С 1 ноября таким тарифом смогут воспользоваться все водители. Во время тестирования стоимость стоянки могла снижаться до нуля рублей, когда участники оставляли машины на платных парковках, не расходуя средства.

Spokoino.ru Платная парковка

Динамический тариф будет работать на улице Ильинка, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке.

Цена парковки зависит от загруженности участка. Так, при минимальной занятости её стоимость будет начинаться от нуля рублей в час. Если на стоянке не останется свободных мест, то максимальный тариф составит 800 рублей в час. Такие условия будут действовать только для пилотного проекта. В дальнейшем их могут скорректировать на основе обратной связи от водителей.

Динамический тариф позволит автомобилистам заранее строить маршруты, учитывая стоимость парковки. Водители будут знать, где и в какое время суток стоянка свободнее и дешевле. Это, в свою очередь, положительно скажется на загруженности парковочных мест.